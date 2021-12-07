قال المحلل السياسي من سلطنة عمان أحمد الشيزواي إن زيارة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان ستسهم في وضع خارطة لأمن واستقرار المنطقة.

فيديو | المحلل السياسي أحمد الشيزواي لـ #برنامج_اليوم: زيارة #ولي_العهد لسلطنة #عمان ستسهم في وضع خارطة لأمن واستقرار المنطقة pic.twitter.com/yG8njMtV1p

— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 7, 2021

وأضاف الشيزواي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن التكامل الخليجي هو تبادل الطاقات البشرية بين دول الخليج واستغلال الفرص الوظيفية المتاحة لديها.

فيديو | المحلل السياسي لـ #برنامج_اليوم: التكامل الخليجي هو تبادل الطاقات البشرية بين دول الخليج واستغلال الفرص الوظيفية المتاحة لديها pic.twitter.com/XnpPxcIWXP — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 7, 2021

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل أمس إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث كان في مقدمة مستقبليه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

زيارة ولي العهد:

وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقًا من حرص مقامه الكريم على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيزًا لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان أمس الاثنين للقيام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة يلتقي خلالها بأصحاب الجلالة والسمو قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.