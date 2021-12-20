قال السائق في تطبيقات التوصيل حاتم الموسى، إن ارتفاع الأسعار وقت الذروة يعتبر استغلالاً من قبل الشركات للسائق والمستهلك على حد سواء.

فيديو | السائق في #تطبيقات_التوصيل حاتم الموسى: ارتفاع الأسعار وقت الذروة يعتبر استغلالا من قبل الشركات للسائق والمستهلك على حد سواء#الراصد pic.twitter.com/lJKwkjrhiU

— الراصد (@alraasd) December 19, 2021

وقال الموسى، لبرنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”: “لو تم رفع السعر بطريقة مبالغ فيها سيحجم المستهلك عن استخدام هذه الخدمة”.

وتابع حاتم الموسى، أن “هيئة النقل هي المسؤولة عن التواصل بين الشباب العاملين في هذا المجال والمستهلك.

وأضاف الموسى أن العاملين في هذه المهنة يحتاجون أيضا من يحميهم ويضمن لهم تحصيل مبالغ الخدمة”.