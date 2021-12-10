تمثل ساحة التزلج بالعجلات التنوع في الألعاب الرياضية والحركية التي تشهدها منطقة الرياضة في “بوليفارد رياض سيتي” أحد مناطق موسم الرياض 2021.

تحد جديد:

وتقام الساحة على مساحة 1350م2، بهدف إضافة طابع تحدٍ جديد للترويح عن النفس، كما تمثل نقطة البداية للشباب والفتيات الموهوبين في التزلج، والراغبين في احتراف اللعبة وممارستها على المستويات المحلية والعالمية.

9 مدربين:

وتضم ساحة التزلج 9 مدربين متخصصين من الكوادر والقدرات الوطنية الشابة لمساعدة الزوار بدءًا من سنّ 8 أعوام، كما يقدمون دورات تدريبية في التزلج.

ورُوعي في بناء الساحة الجديدة جميع وسائل الأمن والسلامة، بدءًا من أرضيتها المتوافقة مع المعايير العالمية، وصولًا إلى التعقيم اليومي قبل الافتتاح، إضافة إلى دعم زوارها بكامل احتياجات التزلج المتعلقة بالأمن والسلامة.