برر سالم الدوسري لاعب الهلال، الخسارة أمام نادي النصر عصر اليوم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب التغيير المفاجئ في موعد الديربي.

وكان من المقرر في الأساس، إقامة المباراة في الثامنة من مساء اليوم، لكنها أُقيمت في الثالثة والربع عصرًا بحسب ما أعلنته لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

سالم الدوسري يُعلق

وتحدث الدوسري بعد المباراة قائلًا: ” أسبوع نتدرب مساءً من أجل وقت المباراة، وفجأة قبل المباراة بيوم يتغير توقيتها !”.

وكان النصر تفوق على الهلال بثنائية دون مقابل، أحرزها كل من الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

الهلال قد يفقد المركز الرابع

وتجمد رصيد الهلال عند 21 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد النصر 20 نقطة في المركز الخامس.

ويُعاني نادي الهلال منذ التتويج بلقب دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر الماضي، حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر 3 مباريات في دوري المحترفين، حيث تعادل في مباراتين أمام أبها والفيحاء ثم خسر من النصر اليوم.