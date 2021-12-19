تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري، عن مواجهة الرائد المرتقبة، بسبب معاناته من إصابة.

غياب سالم الدوسري للإصابة:

وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سالم الدوسري تواجد في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، نظير تعرضه لكدمة قوية في مشط القدم.

ويُعد سالم الدوسري من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ويعتمد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عليه بشكل أساسي، الأمر الذي أثار قلق الجماهير لغيابه عن مواجهة الرائد.

الهلال ضد الرائد:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الرائد، مساء يوم غد الاثنين، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج مؤخرًا، بالفوز في مباراة الغد، فيما يطمح الفريق الريداوي في تحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.