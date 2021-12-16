كشفت دراسة طبية حديثة، السبب وراء سرعة انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون وانخفاض حدة أعراضه في الوقت نفسه.

وأجرى باحثون في كلية الطب بجامعة هونج كونج، دراسة بشأن كيفية إصابة المتحور الجديد الجهاز التنفسي للبشر، لتظهر النتائج الأولية سرعة تكاثره داخل القصبة الهوائية بمعدل أسرع 70 مرة عن السلالات السابقة والفيروس الأصلي، بحسب سبوتنيك.

جانب إيجابي:

وأشارت الدراسة إلى جانب يمكن اعتباره إيجابيًا، وهو أن إمكانية وصول المتحور إلى الرئتين أقل بكثير من الإصابة بفيروس كورونا الأصلي، وهو مؤشر على انخفاض حدة أعراض المتحور الجديد.

انتشار سريع:

يشار إلى أن متحور أوميكرون، الذي ظهر في جنوب إفريقيا مؤخرًا، انتشر في أكثر من 63 دولة حول العالم، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشارًا من سلالة “دلتا”، بحسب منظمة “الصحة العالمية”.

وأكَّدت المنظمة، أنّ سلالة أوميكرون تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، فيما أصبحت اللقاحات أقل فاعلية، بشأن منع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.