تحدثت تقارير صحفية عن سر غياب كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي عن نادي باريس سان جيرمان في مواجهة فريق فينيي أولنوي في كأس فرنسا مساء اليوم الأحد.

ويحل الفريق الباريسي ضيفًا ثقيلًا على فريق فينيي في الدور الـ64 من بطولة كأس فرنسا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وفينيي

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة و 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

سبب غياب ميسي ومبابي

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن مدرب سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو استبعد ميسي، من مباراة اليوم، لأنه فضل إراحته، وعدم الدفع به أمام فينيي أولنوي، لتجهيزه للمباراة المقبلة في الدوري.

وأضافت الصحيفة أن كيليان مبابي، مهاجم سان جيرمان وهداف الفريق سيغيب عن مباراة الكأس بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.