انتقدت الجماهير السعودية في وقت سابق، مشاركة الأخضر بالصف الثاني في بطولة كأس العرب التي أُقيمت خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر في قطر.

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#صدى_الملاعب#MBC1 pic.twitter.com/eAxqccBBvv — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) December 26, 2021

الأخضر ودع كأس العرب من الدور الأول

وكان المنتخب السعودي ودع تلك البطولة من الدور الأول بعد أن خسر أمام منتخبي الأردن والمغرب وحصد نقطة واحدة بالتعادل أمام منتخب فلسطين.

الهدف الأساسي هو التأهل لـ كأس العالم

وحول هذا الأمر قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: ” المشاركة بالصف الثاني ليس قرار المسؤولين ولكنه كان قرارًا من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد حتى يتم تجربة بعض اللاعبين لإشراكهم مع المنتخب الأول بغرض التأهل لـ كأس العالم 2022 في قطر لأن هذا الأمر هو الأولوية لنا”.

وأضاف وزير الرياضة: ” كنا نريد أيضًا إراحة عناصر المنتخب الأول بسبب ضغط المباريات ومن أجل الاستعداد لما هو مقبل من مباريات في تصفيات كأس العالم”.

يذكر أن المنتخب الجزائري كان تُوج بلقب الكأس بعد الفوز السبت قبل الماضي على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بهدفين دون رد.