كشفت تقارير صحفية عن اهتمام إدارة نادي النصر بالتعاقد مع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول في نادي الهلال.

مدرب الهلال السابق قد يُنقذ النصر:

ويبحث العالمي عن التعاقد مع مدرب جيد، وذلك بعد إقالة البرتغالي بيدرو إيمانويل في أكتوبر الماضي.

ووفقًا لشبكة “MENU”، قدّمت إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر عرضًا للمدرب لوشيسكو للتعاقد معه، لكن من المتوقع رفض الأخير تدريب أصفر العاصمة.

ولم ينجح العالمي في التفاوض مع المدربين البرتغالي أبيل فيريرا، والأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مما جعل إدارة العالمي تفكر في المدرب لوشيسكو.

عضوية لوشيسكو قد تمنعه من تدريب الأصفر:

المدرب لوشيسكو يملك العضوية الشرفية في نادي الهلال، كذلك قال لوشيسكو بعد إقالته من تدريب الهلال: إنه لو عاد إلى السعودية للتدريب، سيدرب نادي الهلال من جديد وبدون تردد.