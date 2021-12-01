ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي “برنت” للمعاملات الآجلة بنسبة ٣.٦٥ في المئة، ليصل سعره إلى ٧١.٧٦ دولاراً أمريكياً للبرميل.

وحقق خام غرب تكساس الوسيط WTI مكاسب بنسبة ٣.٥٨ في المئة ليتداول عند سعر ٦٨.٥٥ دولاراً أمريكياً للبرميل.

انخفاض النفط:

وانهارت أسعار النفط مع الأسواق المالية الأخرى يوم الجمعة أكثر من 10%، في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل 2020 بعد أن أثارت السلالة الجديدة مخاوف المستثمرين وزادت من المخاوف من إمكانية تزايد فائض المعروض في الربع الأول.