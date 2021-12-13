حققت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الطوارئ وقسم التمريض بالعناية المركزة إحدى جوائز الابتكار في مجال المحاكاة الطبية، وذلك في الملتقى العلمي للمحاكاة الصحية 2021 ، والذي يهدف إلى التركيز على تفعيل التدريب باستخدام المحاكاة الصحية في مجال التعليم الطبي خلال وبعد جائحة كوفيد19 وعرض التجارب المحلية والعالمية في هذا المجال.

وأوضح رئيس قسم طب الطوارئ بالمدينة الدكتور محمد شيحة أن الفريق شارك في عدد من الفعاليات والمسابقات العلمية وورش العمل التابعة للملتقى ليحصل على إحدى جوائز الملتقى.