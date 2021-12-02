اختتمت اليوم منافسات بطولة المملكة للرماية العملية لـ السيدات والتي دارت منافساتها على مدار 5 أيام بحضور سمو رئيس اتحاد الرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود وذلك بمشاركة عدد (13) لاعبة، حيث تعتبر أول بطولة رسمية معتمدة للسيدات تنظم في المملكة تحت إشراف اتحاد الرماية، وقد أدار منافسات البطولة عدد (5) حكام هم: محمد العسيري وفرج العتيبي ومسفر العلياني وسعود العصيمي وفهد المواش.

نتائج منافسات بطولة الرماية

وقد جاءت نتائج منافسات البطولة على مستوى الفردي بتحقيق الرامية ريم صنيتان العتيبي للمركز الأول والميدالية الذهبية وجاءت سمو الأميرة نوف بنت عبدالعزيز آل سعود بالمركز الثاني والميدالية الفضية ‏بينما جاءت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية سمو الأميرة نورة بنت خالد آل سعود.

كما جاءت نتائج منافسات البطولة على مستوى الفرق بتحقيق فريق Top Gun للمركز الأول والميدالية الذهبية وجاء فريق الاتحاد السعودي بالمركز الثاني والميدالية الفضية كما حصل فريق حرس الحدود على المركز الثالث والميدالية البرونزية‏.

تكريم مميز لجميع العناصر

كما تم في ختام البطولة تكريم الحكام واللجان المنظمة المشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولة من قبل سمو رئيس اتحاد الرماية والذي عبر عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود ولسمو وزير الرياضة ولسمو وزير الداخلية على الحرص والمتابعة والدعم الدائم للاتحاد لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وذلك بتمكين كافة أبناء المملكة من مزاولة هذه الرياضة العريقة حيث تعتبر هذه البطولة هي باكورة البطولات النسائية في المملكة واعدًا بالمزيد من العمل لتحقيق النتائج الإيجابية على كافة الأصعدة الرياضية.