أعرب النجم سعود عبدالحميد عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كما وجه رسالة إلى جماهير الأزرق.

🤳🏻 "سعود عبدالحميد" لـ #سناب_الهلال:"وقّعت اليوم مع #كبير_آسيا وأتمنى التوفيق لنا لتحقيق البطولات" 🤩💙 لمزيد من كواليس التوقيع 👇🏼https://t.co/sxQaxPbZWz pic.twitter.com/syLNB874z9 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 8, 2021

سعود عبدالحميد سعيد بالانضمام إلى الهلال:

ووجه سعود عبدالحميد رسالة إلى جماهير الهلال بعد انضمامه إلى الفريق، وقال: “اليوم وقعت رسميًّا مع كبير آسيا حتى عام 2025، وأتمنى التوفيق لي ولكم، وإن شاء الله نحقق البطولات”.

ويلعب سعود صاحب الـ22 عامًا في مركز الظهير الأيمن، ويملك خبرة كبيرة رغم صغر سنه، حيث شارك في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، ودورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو”.

ومثل سعود عبدالحميد المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عامًا، والأخضر الأولمبي تحت 23 عامًا، بجانب المنتخب السعودي الأول، وحقق كأس آسيا تحت 19 عامًا، وكأس خادم الحرمين الشريفين مع الاتحاد عام 2018.

الهلال يحسم الصفقة:

وأعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع نجم فريق الاتحاد، سعود عبدالحميد رسميًّا، في صفقة نالت إشادة كبيرة من النقاد الرياضيين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكشف الإعلامي وليد الفراج كواليس انتقال اللاعب إلى صفوف الهلال، مؤكدًا أن التوقيع تم بعد أسبوعين من اتصال مشترك بين إدارتي الناديين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).