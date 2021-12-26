فارق اللاعب الجزائري سفيان لوكار لاعب نادي مولودية سعيدة الجزائري الحياة أمس السبت وذلك خلال خوضه مباراة فريقه أمام نادي جمعية وهران في الجولة العاشرة من بطولة دوري الدرجة الثانية الجزائري.

لوكار ثالث لاعب يُفارق الحياة بسبب النوبة القلبية بفترة قصيرة

وتُوفي اللاعب لوكار عن عمر ناهز الـ28 عامًا بسبب أزمة قلبية ليكون ثالث لاعب يُفارق الحياة خلال آخر 5 أيام بسبب نوبة قلبية، بعد وفاة العُماني مخلد الرقادي واللاعب الكرواتي مارين كاتشيتش.

وكان مخلد الرقادي فارق الحياة عن عمر ناهز الـ29 بسبب إصابته بنوبة قلبية أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة لـ فريقه مسقط في الدوري العماني يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها في “تويتر” أن الرقادي سقط مغشيًا عليه خلال عمليات الإحماء لمباراة فريقه مسقط ضد نادي السويق في الدوري العماني، حيث نُقل إلى المشفى ثم فارق الحياة هناك.

وفارق الرقادي الحياة في سن الـ29 وشغل مركز المدافع في نادي مسقط وسبق له تمثيل نادي فنجاء العماني، كما سبق وأن لعب مباريات لـ منتخب عُمان.

تفاصيل وفاة سفيان لوكار

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، كشفت تفاصيل وفاة اللاعب سفيان لوكار حيث اصطدم اللاعب الراحل بـ حارس مرمى فريق مولودية سعيدة خلال ردهما كرة هوائية، ثم عاد اللاعب لوكار للعب بعد إسعافات أولية ناجحة خضع لها، ثم سقط على الأرض بمفرده ومغشيًا عليه لتتوقف مباراة مولودية سعيدة ضد نادي جمعية وهران ليُنقل إلى المشفى، لكنه فارق الحياة هناك.