أدان لوديفيك بوي، سفير فرنسا لدى المملكة، نيابة عن السفارة بشدة الهجوم الهمجي الذي شنته ميليشيا الحوثي على جازان.

وأوضح سفير فرنسا في تغريدة له عبر تويتر: أن الهجوم الهمجي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة آخرين، متقدمًا بأحر التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

استهداف صامطة:

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقوع حالتي وفاة لمواطن سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية؛ جراء سقوط المقذوف في صامطة.

عملية عسكرية واسعة:

وقال التحالف: إنه يحضر لعملية عسكرية بنطاق أوسع وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

وشدد على أنه سيتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة.