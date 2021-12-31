ناشد عدد من سكان حي الصوامع شمال شرق محافظة أحد رفيدة الجهات المسؤولة عن خدمة الأحياء التنظيمية بخصوص معاناتهم من نقص الخدمات في الحي.

حي الصوامع منسي من الخدمات

وقال عبدالرحمن القحطاني وسعد الغامدي من سكان الحي لـ “ المواطن ” إن الحي تم سفلتة النصف منه منذ سنوات طويلة، وتم ترك النصف الآخر من الحي، وما تم سفلتته في السابق متهالك وخارج عن الخدمة.

وذكروا أيضًا أنه لا يوجد تصريف لمياه السيول التي تشكل بحيرات مائية في العديد من المواقع بالحي، كذلك بعض الشوارع لم يتم إنارتها عوضًا عن أنواع التشوه البصري بجميع أرجاء الحي.

مطالبات قدمت وقيدت ولم يتم تلبيتها

وقال المواطنون إنهم تقدموا بعدة مطالبات خطية للجهة المسؤولة ورفعوا بلاغات كثيرة عن طريق الرقم الموحد ولكن للأسف لم يتم تلبية مطالبهم، متمنين أن تنظر الجهة المسؤولة في مطالبهم وتعمل على تقديم الخدمة للحي الذي يعتبر من الأحياء القديمة في المحافظة.