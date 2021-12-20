تعرضت النجمة السورية سلاف فواخرجي إلى إصابات متعددة بالوجه والعين خلال تصويرها مسلسل “عنبر 6″، ما جعلها تفقد الرؤية وتنزف الدماء.

سلاف فواخرجي تفقد البصر

وقالت سلاف، في تصريح لها، إنه خلال تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد “عنبر 6” كان هناك ديكور وشبكة من الحديد في السقف، وخلال التصوير سقط الديكور ونزل قضيب من الحديد فوق عينها، مؤكدة أن هذا الموقف من أصعب ما مرت به في حياتها.

وأضافت: “نزفت كمية كبيرة من الدماء وفقدت البصر لحوالي الساعة حيث كنت أرى كل ما حولي أبيض وأُصبت بنوع من الهيستيريا كوني لم أعد أستطيع أن أرى ولكن مع مرور بعض الوقت بدأت أستعيد بصري وهدأت قليلًا”، لافتة إلى أن الإصابة تركت ندبة صغيرة فوق عينها فقط وأنها الآن بخير وبصحة جيدة.

دور معقد في المسلسل

وأوضحت النجمة السورية أن مسلسل “عنبر 6” صعب جدًا، وأن كل الممثلين بذلوا جهودًا كبيرة جدًا، وأن دورها بالعمل عبارة عن شخصية تتضمن حالات نفسية صعبة جدًا، وأنها قدمته بحب وضمير متمنية أن يصل هذا الأمر إلى الناس.

نزيف تحت الماء

وكانت سلاف قد نشرت عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” مقطع فيديو من كواليس مسلسل “عنبر 6” شوّقت من خلاله جمهورها لتفاصيل دورها في المسلسل الذي ظهرت فيه وهي تنزف الدماء تحت الماء.

أبطال مسلسل عنبر 6

ومسلسل ” عنبر 6″ يعرض منه حلقتين كل أسبوع على منصة “شاهد” وهو من إخراج علي العلي، معالجة هاني سرحان ودعاء عبد الوهاب، وبطولة نخبة من النجوم العرب منهم: سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، جومانة كريم، أيتن عامر، نواف الظفيري، أنس طيارة، رانيا عيسى، فادي إبراهيم، رنين مطر، كريستين شويري، رندة كعدي، جناح فاخوري، ريم مروة، نتالي فريحة، نتاشا شوفاني، إيلي متري، يارا زخور، فاديا أبي شاهين، غريتا عون، روزي الخولي وغيرهم كثر.