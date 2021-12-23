أعلن نادي النصر- قبل قليل- عن سلامة كافة لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي بجانب سلامة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين في النادي من فيروس كورونا.

النصر يعاود تدريباته في الرابعة عصرًا:

وذكر حساب النادي الرسمي عبر “تويتر” أن الفريق سوف يُجري تدريباته عصر اليوم الخميس في تمام الرابعة مساءً بتوقيت المملكة.

سبب إلغاء تدريبات الفريق أمس:

وجاء ذلك، بعد إلغاء تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، أمس الأربعاء، لوجود حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها طبيب الفريق الأول لكرة القدم، الدكتور ديفيد ماركيز عن إصابته بفيروس كورونا، وأجرى الفريق الأول مسحة طبية لفحص فيروس كورونا أمس لكافة الأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين.

وكان المدير الفني الأرجنتيني ميجيل روسو، قرر إلغاء مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ لأسباب احترازية، وذلك لحين ظهور نتائج الكشف الطبي التي خضع لها العالمي.