وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية.

سلطان عمان في استقبال ولي العهد:

وكان في استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله المطار السلطاني الخاص، جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

كما كان في استقبال سمو ولي العهد، صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس بعثة الشرف، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.

وفد ولي العهد:

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما يضم الوفد المرافق لسمو ولي العهد، معالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ طراد سبأ باهبري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي.