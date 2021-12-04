يزور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين، سلطنة عمان.

بحث مجالات وجوانب مشتركة:

وبحسب بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني ونشرته وكالة الأنباء العمانية، سيتم خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاء ونماء وازدهارًا.

تعزيز اواصر المودة:

وأكد البيان أن هذه الزيارة تأتي انطلاقًا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عمان والسعودية، وتعزيزًا لأواصر المودّة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع شعبي البلدين، واستكمالًا لما أسفر عنه اللقاء بين سلطان عمان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أثناء الزيارة للسلطان هيثم إلى السعودية في شهر يوليو من العام الحالي 2021.