أكدت سوزان الغانم، الأمين العام للجمعية الخيرية لمتلازمة داون دسكا، أن الدعم الذي حصلت عليه الجمعية من برنامج سند محمد بن سلمان كان الركيزة الأساسية والدافع الأكبر للجمعية لخدمة ورعاية الأطفال ذوي متلازمة داون.

عطاء مستدام يدفع للأمام

دعم #سند_محمد_بن_سلمان لتمكين جمعية @DSCA_ORG

من تقديم الرعاية للأطفال من ذوي متلازمة داون

عبر #مشروع_محمد_بن_سلمان_الخيري pic.twitter.com/ecqej3z6R1

— سند محمد بن سلمان (@snadprogram) December 24, 2021

وقالت الغانم في مقطع فيديو إن جمعية ديسكا أُسست في عام 2002، مضيفة: ” نحن نخدم فئة ذوي الإعاقة الذهنية فئة متلازمة داون، من الولادة وحتى 40 عامًا، ونحن من الجمعيات التي حظيت بدعم سمو ولي العهد منذ العام 2016، ما أعطانا دفعة قوية، ليس دعمًا اقتصاديًا فقط، بل معنويًا أيضًا، ويشرفنا أن نضع سند محمد بن سلمان في أنشطتنا”.

دعم الأم قبل طفلها

وأكدت الغانم، أن تأثير مخرجات الجمعية هو دعم الأم ما يعادل أكثر بكثير من خمس جلسات علاج طبيعي للحالة نفسها التي نعالجها، وهذا من ضمن البرامج التي منحها لنا سند محمد بن سلمان.

أمنيات بتعميم الجمعية

من جانبها قالت أم سلمان، إحدى المستفيدات من الدعم المكثف للأمهات، ” كل الشكر لمن بنى وأسس الجمعية .. وتابعت: “كنت في حيرة أين أذهب بابني؟، فقط كنت آخذ جلسات علاج طبيعي فقط لطفلي الذي وُلد بمتلازمة داون”.

وتابعت: “لكن جاءتنا دعوة من الجمعية وأجرينا مقابلة مع المعلمات والأخصائيات وكل واحدة منهن تعطي دافع وطاقة بأنه هناك أمل وبإمكان طفي أن يكون قادرًا على فعل كل شيء”.

وأشارت إلى أن طفلها البالغ من العمر 6 أشهر، استطاع مع أولى الجلسات أن يقلب جسمه للجهة الأخرى بعد أن كان لا يستطيع وأن يجلس بمفرده أيضًا.

وتمنت أم سلمان أن تكون جمعية ديسكا في كل منطقة بالمملكة، مؤكدة أنها جمعية أمل لكل أم وحياة جديدة لكل طفل.

ما هو برنامج سند محمد بن سلمان ؟

هو برنامج عطاء خيري بآلية مبتكرة، خصصه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ليكون مظلة تندرج تحتها العديد من المساهمات الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتخدم فئات مختلفة في المجتمع بحيث تكون سندًا وعونًا لهم.