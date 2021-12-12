تصدر سهم إس تي سي، قائمة الأكثر نشاطًا سواء على صعيد قيمة التداولات أو على صعيد الكمية المتداولة، في السوق المالية السعودية اليوم الأحد، بالرغم من تراجعه بنسبة 2.73% إلى 107 ريالات للسهم مقارنة بسعر إغلاق يوم أمس.

عدد الصفقات على سهم إس تي سي

وبلغ عدد الصفقات في تداولات اليوم على سهم STC حوالي 27.511 صفقة بمتوسط 4.410 أسهم للصفقة، لتبلغ الكمية المتداولة 121 مليونًا و314 ألفًا و802 سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 12.2 مليار ريال.

مؤشر الأسهم يغلق مرتفعًا

من جهة أخرى أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 30.18 نقطة ليقفل عند مستوى 10969.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليار ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة 305 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 379 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات العمران، ووفرة، والتطويرية الغذائية، وجبسكو، ومسك، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات صدر، وشركة الاتصالات السعودية، والمراكز، والأهلي للتكافل، وعناية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.49%.

فيما كانت أسهم شركات، الاتصالات السعودية، ودار الأركان، ومتطورة، وإعمار، وزجاج، الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات، الاتصالات السعودية، ومجموعة تداول، ومتطورة، والراجحي، ودار الأركان، الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 391.88 نقطة ليقفل عند مستوى 23986.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 97.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1000 سهم تقاسمتها 4314 صفقة.