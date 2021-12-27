كشفت بيانات السوق المالية السعودية – تداول – عن حدوث تراجع في أداء سهم جبل عمر خلال العام الأخير وصل إلى ذروته يوم أمس الأحد واليوم الاثنين فيما لا تزال جلسة التداول مفتوحة.

أداء سهم جبل عمر

ووصل السهم إلى أعلى سعر له خلال 52 أسبوعًا يوم 9/6/2021 حيث وصل إلى 36.10 ريال فيما بلغ أدنى قيمة له يوم أمس الأحد 26/12/2021 حيث سجل 25.95 ريال بنسبة تراجع بلغت أكثر من 14% وهذا التراجع استمر حتى الساعات الأولى من بداية جلسة التداول اليوم حيث فتح السهم اليوم عند 25.65.

وبحسب بيانات السوق المالية فقد بلغ سعر سهم جبل عمر قبل 3 سنوات 34.10 ريال وهبط هذا السعر في بداية العام إلى 28.85 ريال.

تسوية صندوق الإنماء مكة

وكانت شركة جبل عمر للتطوير أعلنت قبل أيام عن آخر التطورات بخصوص العرض غير الملزم المقدم لمدير صندوق الإنماء مكة العقاري بشأن تسوية شاملة فيما يتصل بأصول الصندوق والحقوق والالتزامات المرتبطة بها.

وأفادت الشركة أنها حصلت على إشعار من مدير الصندوق يفيد بصدور قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على إجراء التغييرات الأساسية في مذكرة شروط وأحكام الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات وذلك بناءً على العرض المعدل لتمكين مدير الصندوق -نيابة عن الصندوق – من إبرام الاتفاقية الملزمة بعد الحصول على موافقة مالكي وحدات الصندوق وهيئة السوق المالية على التغييرات المشار إليها وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.