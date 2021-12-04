حقق منتخب سوريا مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب تونس بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية بـ دور المجموعات لـ بطولة كأس العرب.

ملخص مباراة سوريا وتونس

ونجح اللاعب أوليفر كاسكاو في إحراز الهدف الأول لـ المنتخب السوري من تصويبة مخادعة لـ حارس المنتخب التونسي فاروق بن مصطفى في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتفوق المنتخب السوري بهدف دون رد.

المنتخب السوري يحافظ على نظافة شباكه

وفي الشوط الثاني، ووسط تفوق تونسي بحثًا عن الهدف الأول، باغت منتخب سوريا لاعبي تونس محرزًا الهدف الثاني، عبر اللاعب محمد عنز في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثاني.

وحاول بعدها منتخب تونس العودة في المباراة في أكثر من مناسبة عبر هجمات يوسف المساكني ونعيم السليتي ولكن دون فائدة، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السوري بثنائية دون رد.

أصبح رصيد المنتخب السوري بعد الفوز 3 نقاط في المجموعة الثانية، بينمال تجمد رصيد منتخب تونس عند 3 نقاط.

يحتاج المنتخب التونسي للفوز على الإمارات للتأهل إلى دور الثمانية، بينما يحتاج منتخب سوريا للفوز على موريتانيا بالجولة الثالثة للتأهل.