أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا إلى 154.28 نقطة، ليقفل عند مستوى 11315.32 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

أداء سوق الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 144 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 163 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسترا الصناعية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وزجاج، وأميانتيت، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: دراية ريت، والأهلي ريت1، وتْشب، والرياض ريت، والواحة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.20% و2.50%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والجزيرة، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع الأكثر نشاطاً بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ووفرة، ودار الأركان، وسابك، وأكوا باور الأكثر نشاطاً في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا إلى 467.82 نقطة، ليقفل عند مستوى 26704.76 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 130 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 850 ألف سهم، تقاسمتها 4694 صفقة.