أسدل الستار على مسيرة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مع كرة القدم، اليوم الأربعاء، حيث أجبرته المشاكل الصحية على الاعتزال، ليودع الجماهير بالدموع في نهاية درامية لرحلته في المستطيل الأخضر.

مشكلة صحية تُجبر أجويرو على الاعتزال

وأعلن أجويرو اعتزاله رسميًا في مؤتمر صحافي بملعب “كامب نو”، بحضور رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالكامل، وذلك بسبب مشاكل تتعلق بضربات القلب وتمنعه من اللعب.

وحرص أكثر من ناد على توديع سيرجيو أجويرو صاحب الـ33 عامًا، بعد إعلانه اعتزال كرة القدم، وفي مقدمتهم ريال مدريد ومانشستر سيتي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سيرجيو أجويرو .. مسيرة ذهبية

وكانت بداية سيرجيو أجويرو في صفوف إندبندينتي الأرجنتيني، حيث تدرج في المراحل السنية المختلفة، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2005، ولعب معه 38 مباراة وسجل 18 هدفًا.

وقرر أتلتيكو مدريد التعاقد معه بعد موسم واحد مع إندبندينتي، ليبدأ رحلة التوهج، ويكتب اسمه بحروف من ذهب، حيث شارك معه في 230 لقاء، وأحرز 100 هدفًا وصنع 45 آخرين، وحصد الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

التألق مع مانشستر سيتي

وانتقل أجويرو إلى صفوف مانشستر سيتي بعد 5 مواسم، ليبدع في الملاعب الأوروبية، حيث شارك معه في 390 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 260 هدف، وصنع 73 هدفًا.

ويملك سيرجيو أجويرو رقمًا استثنائيًا مع مانشستر سيتي، حيث إنه الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي، وحقق معه الدوري الإنجليزي 5 مرات، كأس الرابطة 6 مرات، الدرع الخيرية 3 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

نهاية درامية لحلمه مع برشلونة

وانضم سيرجيو أجويرو في الصيف الماضي إلى صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر، أملًا في التألق والتتويج بالبطولات، إلا أنه شارك في 5 مباريات فقط، قبل أن تحرمه الأزمة الصحية التي تعرض لها من الاستمرار في الملاعب.