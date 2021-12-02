قامت الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، بفحص أجهزة الشبكة اللاسلكية، وتحديد المواقع التي يوجد بها ضعف في الإرسال، لوضع الحلول اللازمة بما يضمن جودة الاتصال في كافة مواقع المسجد الحرام وساحاته ومرافقه التابعة لها، وضمان تمرير البلاغات بين الإدارات وضبط النداءات اللاسلكية عبر الشبكة، ومراعاتها للناحية الفنية والخدمية والتقنية.

وجاءت هذه الجولات الميدانية مواكبة لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بهدف تفعيل الدور التقني واستخدام الوسائل الحديثة في جميع الخدمات والمهام من أجل تحقيق الجودة في مخرجاتها، وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة- رعاها الله-.

وتحظى الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة بالرئاسة باهتمام بالغ من معاليه و بمتابعة مستمرة من فضيلة مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد حرصًا على تحقيق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- في كل ما من شأنه تقديم أرقى وأفضل الخدمات وأكملها لضيوف الرحمن.

وقام بالجولة كل من مدير الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة المهندس فارس بن فايز ملا، ومدير إدارة التحكم والدعم الفني الأستاذ بلقاسم بن بلغيث العامري، وعدد من المختصين والفنيين من الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية بمنطقة مكة المكرمة.