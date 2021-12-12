خلّفت الأعاصير التي اجتاحت الغرب الأوسط وجنوب الولايات المتحدة، دماراً هائلا في عدد كبير من المنازل والبنى التحتية، وأسفرت عن مصرع العشرات وإصابة المئات، كما تسببت في قطع للطرقات وتعطل الخدمات الأساسية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الأعاصير تسببت في انهيار مصنع للشموع في كنتاكي، ومستودع شركة أمازون في غرب إلينوي، ودار رعاية في أركنساس، حيث تشير التقارير إلى أن ما يصل إلى 100 شخص لقوا حتفهم جراء تلك الأعاصير.

أشد الأعاصير

وألحقت تلك العواصف القوية والأعاصير الدمار في ولايات كنتاكي وإيلينوى وأركنساس وتينيسى وميسوري، وتركت الآلاف بدون كهرباء، خاصة في كنتاكي، حيث وُصف الإعصار بأنه أشد إعصار يضرب الولاية في تاريخها.

وأظهرت مقاطع فيديو، حجم الأضرار والدمار الذي لحق بالولايات التي ضربها الإعصار والرياح المرافقة له والتي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر، إضافة إلى هدم منازل وتسوية مبانٍ بالأرض.