قالت مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة ساخالين، إن سفينة شحن صينية جنحت قبالة مدينة خولمسك بجزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا، بسبب عاصفة بحرية.

وأوضحت السلطات المحلية، أن طاقم السفينة الصينية Xing Yuan يتكون من 12 شخصاً.

Китайское судно Xing Yuan село на мель в Холмском морском порту на побережье Сахалина. По информации властей, на борту находится экипаж из 12 человек. На место выехали сотрудники МЧС. pic.twitter.com/H3ZV1XLlPb — Известия (@izvestia_ru) December 6, 2021

وذكرت أن فرق الإنقاذ التابعة لمديرية حالات الطوارئ الإقليمية توجهت إلى مكان الحادث.

لا وجود لمصابين أو تسرب وقود

وتدل المعطيات الأولية المتوفرة، على عدم وجود مصابين بين أفراد الطاقم، وكذلك لم يحدث أي تسرب للوقود، الذي تبلغ كميته 103 أطنان من السفينة.

وأشارت السلطات المحلية، إلى أن أفراد الطاقم وكلهم من مواطني الصين، لم يطلبوا الإخلاء في الوقت الحالي.

ويؤكد المختصون الفنيون، من مركز تنسيق الإنقاذ البحري في يوجنو ساخالينسك، عدم وجود أية أضرار على السفينة، وأنه يجري في الوقت الراهن بحث موضوع جرها بعد انتهاء العاصفة.