تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الأيام باليوبيل الذهبي للدولة، وذلك في الـ2 من ديسمبر 2021، حيث وجهت اللجنة المنظمة للاحتفالات الخاصة باليوم الوطني الـ50 الدعوة إلى كل من يعتبر الإمارات وطنًا له للمشاركة في الاحتفالات.

خمسون يومًا للخمسين:

وفي إطار احتفالات عام الـ50، أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، بدء الاحتفالات باليوم الوطني قبل 50 يومًا من الموعد المرتقب في الثاني من ديسمبر، ودعت المبادرة، التي حملت شعار “خمسون يومًا للخمسين”، الجميع للمشاركة في الاحتفالات من خلال سلسلة من الفعاليات والنشاطات تم نشرها بشكلٍ يومي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة باليوم الوطني لدولة الإمارات.

عرض مسرحي عائم:

ويقام عرض مسرحي عائم، يستعرض تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاضرها من خلال سرد إبداعي قصصي، يسلط الضوء على الروابط العميقة بين الناس والطبيعة والتكنولوجيا، من موقعه المتميز هذا العام في سد حتا، ومن وسط جبال الحجر والطبيعة الخلابة، وسيقدم لمحة فريدة عن المستقبل الواعد الذي ينتظر كل من يعتبر الإمارات وطنًا له.

فعاليات وتجارب استثنائية:

برنامج احتفالات اليوم الوطني الـ50 في أبو ظبي حافلٌ بالفعاليات والتجارب الاستثنائية خلال الفترة بين 1 و3 ديسمبر 2021 مع أكثر من 25 فعالية تحتفي بتراث الإمارات وتنوعها وقيمها الإنسانية وتُسلّط الضوء على مسيرة الإنجازات خلال الخمسين عامًا الماضية، واستشراف طموحات الدولة ورؤيتها للخمسين المقبلة. وسيتمّ تنظيم مهرجانات تراثية وثقافية ومعارض فنية وحفلات موسيقية وعروض أداء وأنشطة رياضية وألعاب نارية في جميع أرجاء الإمارة.