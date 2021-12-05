أعلنت أرامكو السعودية عن شراكة مع برنامج “فورمولا 1 في المدارس”، اليوم الأحد، الذي يمثّل التحدّي العالمي للعلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات “STEM”، وذلك لتنظيم المنافسة في المملكة.

تفاصيل المنافسة:

ومن المقرر أن تتاح الفرصة لبعض ألمع العقول الشابة في المملكة من أجل المنافسة في التحدي، والذي يتضمن تصميم وتصنيع سيارة سباق مصغرة باستخدام أدوات التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب الآلي.

وتُتاح المسابقة لطلاب المدارس الحكومية والخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و19 عامًا، بحيث يعملون في فرق مكونة من 3 إلى 6 أفراد، وسيتأهل الفريق الأول إلى نهائيات بطولة أرامكو للفورمولا 1 في المدارس العالمية، التي تُنظم في عام 2022 بالمملكة المتحدة.

وستتنافس أكثر من 26 ألف مدرسة في أكثر من 50 دولة؛ للوصول إلى النهائيات العالمية، وذلك حسبما أعلن موقع أرامكو السعودية الإلكتروني الرسمي.

تعزيز التعليم وثقافة الابتكار:

وتدعم أرامكو السعودية، الراعي الرئيس لنهائيات بطولة كأس العالم للفورمولا 1 في المدارس منذ العام الماضي، تقديمها في المملكة كجزء من جهود الشركة لتعزيز التعليم، وثقافة الابتكار والإبداع، وتسريع الإمكانات البشرية.

وسيتم دعم الفريق السعودي الذي تم اختياره للنهائيات الوطنية من قبل مركز الملك عبدالعزيز للثقافة العالمية (إثراء)، مبادرة المواطنة المؤسسية الرائدة في أرامكو السعودية، بجانب مركز النمذجة وتطوير التقنية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

شراكة أرامكو وفورمولا 1 أظهرت شغف الطلاب:

وعلق مدير عام الشؤون العامة في أرامكو السعودية، طلال المري قائلًا: “أظهرت لنا الشراكة في السنة الأولى مع الفورمولا 1 في المدارس شغف الكثير من الطلاب بالإبداع والابتكار، حيث يسخّرون مجالات الهندسة والتصميم وغيرها لتطوير مشاريعهم”.

وواصل طلال المري تصريحاته قائلًا: “وذلك ما جعلنا نشعر بضرورة تنمية الشغف نفسه هنا في المملكة، من خلال تشجيع الطلاب على تحدّي أقرانهم من مختلف أنحاء العالم”.

ويتم تنظيم برنامج الفورمولا 1 في المدارس بداية بالمنطقة الشرقية، مع خطط للتوسع في بقية المدن الرئيسة في المملكة العام المقبل.