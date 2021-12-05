بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وتماشياً مع أهداف الحملة الوطنية “السعودية الخضراء”، نظمت شركة البحر الأحمر للتطوير اليوم، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وجامعة تبوك وبلدية أملج، حملة لزراعة 2000 شتلة من اللبان العربي، بمشاركة 200 متطوع ومتطوعة من جامعة تبوك.

إزهار البحر الأحمر:

وتأتي هذه الحملة كمرحلة ثانية من مبادرة “إزهار البحر الأحمر” التي أطلقتها شركة البحر الأحمر للتطوير في وقت سابق من هذا العام، والتي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية التنوع البيئي وإيماناً منها بأهمية المسؤولية المجتمعية.

وقد أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير في وقت سابق التزامها بإنتاج 25 مليون شتلة في المشتل الزراعي الخاص بها في مقر المشروع الممتد على مساحة 100 هكتار لتوفير احتياج وجهة البحر الأحمر وأمالا من الغطاء النباتي.

تعزيز التنوع البيئي:

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو حرص شركة البحر الأحمر للتطوير وكافة مشاريعها بالمساهمة في تعزيز التنوع البيئي، والذي يندرج ضمنه زيادة أعداد النباتات المحلية في منطقة الوجهتين السياحيتين.

وأضاف باغانو إنَّ الأنظمة البيئية السليمة في وجهتنا، هي خير دليل على ارتباط طرق الحياة التقليدية بازدهار البيئة الطبيعية فيها، وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث ستضمن مبادرتنا لعب المجتمع المحلي دورًا رئيسًا في تحقيق طموحنا، المتمثل بتنمية بيئة وجهتنا، وتشجيع اتباع أفضل الممارسات اليومية المستدامة على نطاق أوسع”.