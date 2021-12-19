أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) في أسهم الشركة بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي عند (850) ريال سعودي للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 38.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

مرحلة اكتتاب المستثمرين

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) يوم الخميس القادم، وحتى يوم الأحد 26 / 12 / 2021م، حيث سيتم تخصيص (272,786) سهماً عادي تمثل نسبة (14.4%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.