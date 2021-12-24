رغم أزماتها المتعددة، سواء علاقاتها العائلية أو تصريحاتها الصادمة، التي تجعلها الأكثر بحثٌا ومشاهدة بمواقع التواصل، إلى أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تعد واحدة من أجمل الأصوات على الساحة الغنائية، وهو ما يؤكده الجميع سواء جمهور أو نقاد، وهو ما أثبته مؤخرًا موقع يوتيوب.

أغاني شيرين عبدالوهاب الأكثر استماعًا

فقد تصدرت شيرين المشهد مرة أخرى بأعمالها الفنية الرائعة وبعيدًا عن الأزمات، فهي في أول ثلاثة مراكز بقائمة الأكثر استماعًا على موقع “يوتيوب”، بأحدث أغانيها “وبحلفلك”، و”خاصمت النوم”، وذلك بعد أيام قليلة من طرحهما.

أغنية بحلفلك في المقدمة

واحتلت أغنيتها الجديدة “وبحلفلك”، المركز الأول بأكثر من 1.6 مليون مشاهدة في يوم واحد، أما أغنية “خاصمت النوم” احتلت المركزين الثاني والثالث على قناة شيرين الرسمية، وقناة الشركة المنتجة للأغنية، بعدد مشاهدات 4.4 مليون و6.4 مليون في أسبوع واحد، بمجموع مشاهدات 12.4 مليون مشاهدة.

شيرين في صاحبة السعادة

وتحل النجمة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة”، على إحدى القنوات الفضائية في حلقة رأس السنة، وذلك في أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب.

آخر أزمات شيرين

وكانت الفنانة المصرية أثارت الجدل بشكل كبير بعد ظهورها خلال حفلها بالإمارات وهي حليقة الشعر، أعقب ذلك خبر انفصالها عن زوجها حسام حبيب، مؤكدة أنها ستعود سريعًا من أزمتها وهو ما حدث بالفعل بالعودة بأحدث الأغاني التي حققت أعلى المشاهدات.