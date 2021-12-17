أكد حمد الدوسري، صديق اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله المنضم حديثًا لصفوف نادي الاتحاد، أن موقف اللاعب المغربي من الانضمام للعميد قادمًا من النصر هو موقف سليم من الناحية القانونية.

وقال الدوسري في مقطع فيديو متداول: “اللاعب المغربي أخذ مخالصة رسمية من النصر بنسبة 100%، وحامد البلوي لعب دورًا كبيرًا في المفاوضات مع اللاعب وأقنع إدارة العميد واللاعب بالتوقيع وقد كان”.

عن ماذا تنازل حمدالله لينضم إلى الاتحاد ؟

وواصل الدوسري قائلًا: “اللاعب المغربي تنازل عن 50% من قيمة راتبه لينضم إلى العميد، والمفاوضات أخذت معه 4 أيام فقط لينضم إلى الاتحاد المفاوضات بدأت يوم الأحد الماضي، ووقع أمس الخميس”.

وتابع صديق نجم النصر السابق: “حمدالله تنازل أيضًا عن مميزات كان يحصل عليها في عقده السابق مع النصر وكل هذا من أجل العميد”.

قانوني يكشف العقوبة المنتظرة على الاتحاد:

وفي وقت سابق، قال القانوني أحمد الأمير المستشار في قانون الرياضة الدولي والكشف عن المنشطات: إن نادي الاتحاد قد يتعرض للعقوبة وذلك بعد التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر السابق.

وغرد الأمير قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “تناقلت وسائل الإعلام أن إنهاء عقد حمدالله مع النصر كان بسبب سلوكه التعسفي ومحاولاته الانتقال لـ ناد آخر، أي نادٍ يُوقع مع اللاعب سوف يكون في وضع من حرضه على إنهاء عقده، وإذا تم إثبات التحريض، سوف يُعاقب ناديه الجديد بالمنع من التسجيل فترتين”.

وأضاف الأمير: “إذا أقرت الفيفا صحة إنهاء النصر لعقد اللاعب المغربي واعتبرته إنهاء مشروع سوف يكون اللاعب المغربي في وضع من أنهى عقده بدون سبب مشروع، وبالتالي سوف يعتبر ناديه الجديد في وضع من حرضه وبالتالي سيعاقب اللاعب بالإيقاف وناديه الجديد سيعاقب بالمنع من التسجيل مع تعويض مالي لـ النصر”.