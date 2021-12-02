حقق فريق ليفربول الأول لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على جاره إيفرتون برباعية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة ليفربول وإيفرتون:

وشهدت المباراة تألقًا هجوميًّا من قبل لاعبي الريدز في الشوط الأول، حيث سجل جوردان هندرسون لاعب وسط الريدز، الهدف الأول لفريقه بالدقيقة التاسعة بتصويبة جميلة لم يتمكن الحارس جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون من التعامل معها.

وبعدها بـ 10 دقائق، أضاف محمد صلاح ثاني أهداف الريدز بعد انفراد تام بحارس مرمى إيفرتون.

وفي الدقيقة الـ39 تمكن إيفرتون من تقليص الفارق عبر اللاعب ديماراي جراي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول على جاره إيفرتون بثنائية لهدف.

الريدز يحاول ضغطه الهجومي:

وفي الشوط الثاني، كشر الريدز عن أنيابه الهجومية بقوة، ليضيف الهدف الثالث عبر محمد صلاح بعدما انفرد للمرة الثانية بحارس مرمى إيفرتون في الدقيقة الـ65.

واختتم البرتغالي دييغو جوتا مهرجان الأهداف للريدز بإحرازه رابع الأهداف في الدقيقة الـ80 بطريقة مهارية جميلة.

وأصبح رصيد الريدز بعد الفوز 31 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.