أعلن المرور السعودي عن ضبط قائد مركبة بمنطقة القصيم، مارس التفحيط والسير بدون لوحات.

تفحيط وسير بدون لوحات:

وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مرور منطقة القصيم تمكن من ضبط قائد مركبة قام بارتكاب عدة مخالفات مرورية منها: التفحيط والسير بدون لوحات، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

إحالة إلى الهيئة المرورية:

ولفت إلى أنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه.