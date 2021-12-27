كشف الإعلامي طارق النوفل عن تفاصيل جديدة تخص حادثة وفاة ابنتي شقيقته بسبب حادث تفحيط.

فيديو | الإعلامي طارق النوفل يتحدث عن حادثة وفاة ابنتي شقيقته بسبب حادث "تفحيط" ويقول: أختي #نسرين_النوفل وقريباتي خرجن من العناية المركزة.. ومن تسبب بالحادث لا يتجاوز عمره 14 عاما وهو "طليق حتى الآن" حسب معلوماتي#الراصد pic.twitter.com/vu28Fw1b9t

— الراصد (@alraasd) December 26, 2021

المتسبب في الحادث طليق:

وقال النوفل خلال تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن شقيقته نسرين النوفل خرجت من العناية المركزة، متابعًا: أن من تسبب بالحادث لا يتجاوز عمره 14 عامًا وهو طليق حتى الآن حسب معلوماته.

ولفت إلى أن هناك قنوات نقلت تصريحات عن شقيقته، وهذا غير صحيح لأنها لم تصرح بأي شيء من بعد الحادث.

تفاصيل دهس نسرين النوفل:

ودهس أحد المراهقين، يبلغ من العمر 12 عامًا، والذي كان يمارس التفحيط بإحدى ضواحي الرياض، المعلمة نسرين النوفل التي كانت تعبر الطريق مع طفلتيها “جنى ولين”، بعد أن فقد السيطرة على مركبته، ما أسفر عن وفاة الطفلتين ونقل المعلمة إلى العناية المركزة في حالة حرجة.