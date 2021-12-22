نجح لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، طارق حامدي، اليوم الأربعاء، في الفوز بالميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية.

طارق حامدي يحصد الميدالية الذهبية

وتألق طارق حامدي بشكل لافت في المباراة النهائية، وفاز على منافسه الإيراني بنتيجة 4/0، ليحصد الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية 19 للناشئين والشباب والـ17 تحت 21 عامًا وللكبار في كازاخستان.

وتفاعل حساب الاتحاد السعودي للكاراتيه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع فوزه، وقال: “ما يرضى بغير الذهب.. أسد آسيا الذهبي طارق حامدي يعيد ذكريات أولمبياد طوكيو ويحقق ذهبية آسيا في وزن فوق 84 كجم”.

ونشر حساب الاتحاد السعودي للكاراتيه على “تويتر”، صورًا من مباراة اليوم واحتفال اللاعب بالفوز، وعلق قائلًا: “الأسد طارق حامدي بطل آسيا للكاراتيه”، وأكد أنه لا يرضى سوى بالمركز الأول فقط.

حامدي يخطف الميدالية الفضية

وحصد حامدي الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه عن وزن 75 كجم كومتيه، وذلك بعد خسارته المباراة النهائية بقرار من الحكم في أولمبياد طوكيو 2020، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد حامدي رابع سعودي يتوج بميدالية أولمبية في التاريخ، حيث سبقه هادي صوعان الذي حصد فضية في ألعاب القوى 400 متر حاجز في سيدني 2000، بطل الفروسية خالد العيد صاحب البرونزية في القفر الفردي في سيدني أيضًا، وفريق الفروسية السعودي المتوج ببرونزية في لندن 2012.