حظرت حركة طالبان على غير المحجبات ركوب سيارات الأجرة.

وقلصت طالبان منذ استيلائها على السلطة من حريات النساء الأفغانيات بشكل كبير، وهو ما تحتج عليه المنظمات الحقوقية.

منع الموسيقى:

وأمرت الشرطة التابعة لحركة طالبان جميع السائقين، بالامتناع عن تشغيل موسيقى، في سياراتهم، وعدم اصطحاب راكبات، لا يرتدين الحجاب وتم توزيع الرسالة، في كتيب إرشادي.

وحثت السائقين على عدم اصطحاب راكبات، يرغبن في السفر لأكثر من 45 ميلًا (72 كيلومترًا) إذا لم يكن برفقتهن ولي أمر.

كما أمرت السائقين بأخذ استراحة للصلاة ونصح المواطنين على إطلاق لحاهم.