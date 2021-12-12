كشفت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها الحارس محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، طبيعة إصابته التي تعرض لها في مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب أمس السبت.

الشناوي يُعاني من إجهاد عضلي

وذكر بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه في “تويتر” أن الفحوصات الطبية كشفت إصابة الشناوي بإجهاد في العضلة الخلفية مع إصابة حمدي فتحي لاعب الوسط بنفس الإصابة بعد المجهود الكبير الذي بذله الثنائي في مباراة الأردن.

وكان المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، قرر إراحة جميع لاعبي الفراعنة اليوم من التدريبات، على أن يستأنف المنتخب المصري تدريباته، غدًا الاثنين استعدادًا لمواجهة منتخب تونس.

ملخص مباراة مصر والأردن

وكان الشوط الأول من مباراة مصر والأردن بدأ بضغط هجومي من قبل لاعبي منتخب الأردن، مع وجود انعدام هجومي من قبل لاعبي منتخب مصر.

وفي الدقيقة الـ12، تمكن اللاعب الأردني يزن النعيمات من تسجيل الهدف الأول لـ منتخب بلاده من تصويبة مخادعة لم يستطع الحارس محمد الشناوي صدها، بعد خطأ دفاعي من لاعبي منتخب مصر.

وفي الشوط الثاني، أهدر منتخب مصر فرصتين محققتين لإحراز هدفين عبر كل من حسين فيصل وأحمد سيد زيزو، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق ويلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، نجح منتخب مصر في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد رفعت بالدقيقة الـ99 بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد شريف.

وانتهى الشوط الإضافي الأول من مباراة مصر والأردن، بتقدم منتخب مصر بثنائية لهدف.

وفي الشوط الإضافي الأول، ألغى الحكم الهوندوراسي، ركلة جزاء لمنتخب مصر بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بسبب وجود لمسة يد على اللاعب أحمد سيد زيزو.

وأضاف اللاعب مروان داوود بالشوط الإضافي الثاني، الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة الـ119 بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب أحمد رفعت.