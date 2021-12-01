أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 26/04/1443هـ الموافق 01/12/2021م المتضمن الموافقة على طلب شركة مصنع مياه الجوف الصحية تسجيل وطرح (625,000) سهم تمثل (20%) من أسهمها في السوق الموازية.
وأضافت أنه سيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كافٍ من موعد بداية الطرح.
شركة جاز العربية
من جهة أخرى صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 26/04/1443هـ الموافق 01/12/2021م المتضمن الموافقة على طلب شركة جاز العربية للخدمات تسجيل وطرح (790,000) سهم تمثل (5%) من أسهمها في السوق الموازية.
وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كافٍ من موعد بداية الطرح.
شركة العبيكان للزجاج
كما صدر قرار مجلس الهيئة بتاريخ 26/04/1443هـ الموافق 01/12/2021م المتضمن الموافقة على طلب شركة العبيكان للزجاج تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.
وأفادت سيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كافٍ من موعد الإدراج.
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