وأضافت أنه سيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كافٍ من موعد بداية الطرح.

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 26/04/1443هـ الموافق 01/12/2021م المتضمن الموافقة على طلب شركة مصنع مياه الجوف الصحية تسجيل وطرح (625,000) سهم تمثل (20%) من أسهمها في السوق الموازية.

من جهة أخرى صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 26/04/1443هـ الموافق 01/12/2021م المتضمن الموافقة على طلب شركة جاز العربية للخدمات تسجيل وطرح (790,000) سهم تمثل (5%) من أسهمها في السوق الموازية.

وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كافٍ من موعد بداية الطرح.

شركة العبيكان للزجاج