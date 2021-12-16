يشهد مزاد في باريس طرح أول رسالة نصية (SMS) تم إرسالها في العالم، حيث من المتوقع أن يصل سعرها إلى أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو (200 ألف دولار).

أرسلت هذه الرسالة في 3 ديسمبر 1992، من قبل المبرمج البريطاني نيل بابوورث، الذي كان يبلغ من العمر وقتها 22 عامًا، وكان يختبر إنشاء خدمة الرسائل القصيرة لشركة “فودافون”.

أهم رسالة في العالم

وكان بابوورث قد قام بإرسال الرسالة إلى زميله ريتشارد جارفيس، وتلقى جارفيس، الذي كان وقتها مديرًا في الشركة، الرسالة بنجاح على هاتفه من طراز Orbitel 901.

وقد مهدت هذه الرسالة الطريق أمام جميع الرسائل النصية التي تم إرسالها بعد ذلك، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

موعد انطلاق المزاد

وقال بابوورث في مقابلة أجراها في عام 2017 “في عام 1992م عندما أرسلت أول رسالة نصية لجارفيس، لم يكن لدي أي فكرة عن أن هذا النوع من الرسائل سيلقى شهرة وشعبية واسعة للغاية، وأنه سيؤدي إلى ظهور تطبيقات المراسلة التي يستخدمها الملايين الآن”.

ومن المنتظر أن ينطلق المزاد في باريس في 21 ديسمبر بواسطة دار مزادات “أغوت”.

وتتوقع الدار أن يصل سعر الرسالة إلى أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني، واصفة إياها بأنها شهادة تاريخية على التقدم البشري والتكنولوجي.