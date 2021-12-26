أعلن البنك المركزي السعودي اليوم، طرح مشروع “مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري”، داعياً العموم والمهتمين والمختصين إلى إبداء آرائهم وملحوظاتهم على المشروع، عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

تطوير قطاع التمويل العقاري

ويأتي إصدار هذه القواعد انطلاقاً من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم وتمكين جهات التمويل العقاري بشكل خاص، التي نتج عنها الترخيص لشركة “إعادة التمويل العقاري”، بجانب التطور الملحوظ لقطاع التمويل العقاري.

تحقيق النمو والاستقرار

وبيَّن البنك المركزي، أن هذه القواعد تهدف لتحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملُّك المستفيدين للسكن، والقيام بدور الوسيط بين قطاع التمويل العقاري ومصادر التمويل الأُخرى.

وأوضح البنك المركزي السعودي أنه سيستقبل على مشروع “مسودة قواعد تنظيم أعمال شركات إعادة التمويل العقاري” خلال (30) يوماً، علماً أن جميع الآراء والملحوظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

ويمكن الاطلاع على مشروع المسودة بزيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط.