تعرض طبيب أمريكي من معارضي اللقاحات للطرد من عمله في أحد مستشفيات ولاية ميسيسيبي الأمريكية بعد أن استخدم دواء “إيفرميكتين” الذي يقدم في العادة للتعامل مع الطفيليات، بهدف علاج مرضى كورونا، حسبما أفادت تقارير صحفية.

وأشارت شبكة “سي بي سي نيوز” الإخبارية، إلى أن طبيب قسم الطوارئ جون فيتشر طرد من مستشفى “بابتيست ميموريال” في مدينة يازو، لأنه خالف القواعد المتعارف عليها مع 3 مرضى بكورونا، ورفض إعطاءهم عقار “ريمديسيفر” المضاد للفيروس الحاصل على ترخيص من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

خرق سياسة المستشفى:

وتخلى الطبيب عن الدواء المعتمد من السلطات الصحية، وقرر علاج مرضاه بدواء “إيفرميكتين” الذي يستخدم لعلاج الطفيليات، وهو ما شكل خرقًا لسياسة المستشفى.

ويجري استخدام “إيفرميكتين” في الأصل من أجل علاج العدوى الناجمة عن الديدان الطفيلية لدى الإنسان، وهناك نسخة موضعية من العقار لعلاج قمل الرأس واضطرابات جلدية أخرى.

مواقف سابقة للطبيب:

وسبق لهذا الطبيب المطرود من عمله أن أسس مجموعة أطباء تشكك في جدوى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما ترفض جعل التطعيم أمرًا إلزاميًّا.