أعادت التأمينات الاجتماعية التأكيد على خطوات التحقق من الأهلية للحصول على دعم ساند لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية.
وقالت التأمينات إن التحقق من الأهلية يتم من خلال الدخول على موقع المؤسسة ثم الانتقال إلى خدمات المشتركين ومن ثم الانتقال إلى التحقق من الأهلية عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية.
يذكر أن ساند يقوم على رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشًا كريمًا بالإضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.
المستفيدون من دعم ساند
خطوات التقديم على دعم ساند
وقالت التأمينات في وقت سابق إن المستفيد من الخدمة هو المشترك في نظام التأمينات ويتم ذلك من خلال ما يلي:
- التسجيل الدخول إلى حساب التأمينات أونلاين.
- اختيار أيقونة التعطل عن العمل.
- ثم اختيار أيقونة طلب ساند.
- إدخال رقم الحساب البنكي ومن ثم إرسال الطلب.
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