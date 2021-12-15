أعادت التأمينات الاجتماعية التأكيد على خطوات التحقق من الأهلية للحصول على دعم ساند لعملاء نظام التأمينات الاجتماعية.

وقالت التأمينات إن التحقق من الأهلية يتم من خلال الدخول على موقع المؤسسة ثم الانتقال إلى خدمات المشتركين ومن ثم الانتقال إلى التحقق من الأهلية عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية.

يذكر أن ساند يقوم على رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشًا كريمًا بالإضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.

المستفيدون من دعم ساند

ويطبق ساند على جميع السعوديين دون سن التاسعة والخمسين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يساهم البرنامج في توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويعتبر أحد آليات إدارة سوق العمل حيث يحقق إيجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية متعددة يساعد من خلالها في معالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية.