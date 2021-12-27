يرغب مستخدمو برنامج التواصل الاجتماعي “سناب شات”، أحياناً في استخدام الرموز التعبيرية لتسهيل التواصل مع أصدقائهم وزملائهم وأقاربهم.

الرموز التعبيرية

وأوضح الخبير التقني سعد الضاوي، عبر حسابه في “تويتر” طريقة سهلة للتواصل عبر سناب شات من خلال الرموز التعبيرية.

وقال الضاوي : “الآن في سناب اضغط على أي محادثه ستظهر لك رموز تعبيرية بالشخصية الخاصة فيك على سناب Bitmoji”، مضيفاً “تستطيع أن ترد باستخدام الرموز التعبيرية”.