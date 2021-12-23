توقع المركز الوطني للأرصاد، نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، اليوم الخميس بمشيئة الله.

سحب رعدية ممطرة:

وتوقعت الأرصاد، عبر موقعها الرسمي، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على أجزاء من شمال ووسط وغرب المملكة، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

تكون الضباب:

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أنه “لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف”.