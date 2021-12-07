شهدت أندية جمعية تراؤف بداية عودة أبنائها من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية حضوريًّا للأندية، ومزاولة الأنشطة التعليمية والتربوية والتنموية والترفيهية، واستكمال البرامج والمناشط والمبادرات بشكل مباشر، بعد انقطاع دام عامًا و10 أشهر قُدمت خلالها جميع البرامج والأنشطة عن بعد.

500 طالب وطالبة:

وحضر في اليوم الأول ما يزيد عن 500 طالبٍ وطالبة، استقبلهم منسوبي الجمعية بابتسامةٍ عكست مدى فرحتهم بعودة الطلاب والطالبات لمقرات الأندية، حيث أقيم لهم حفل استقبالٍ بضيافة متنوعة وبرامج ترفيهية وتنافسية ثقافية ومهارية، رسمت أجواء المتعة والأنس والفائدة.

أكثر من 5900 برنامجٍ :

يذكر أن أندية تراؤف تقدم على مدار العام ما يزيد عن 5900 برنامجٍ في عددٍ من المجالات التعليمية والتربوية والتنموية والترفيهية والمهارية لكافة المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الجامعية للبنين والبنات.

وخلال الجائحة استمر تقديم تلك البرامج التعليمية والتربوية دون انقطاع، حيث بلغت أكثر من 8000 برنامج ومنشط عن بعد، وتهدف الأندية إلى تحقيق التمكين التنموي المؤثر ومساندة أبنائها وبناتها الأيتام لتحقيق نجاحات واعدة عبر منظومة من البرامج والخدمات التي تستهدف الجوانب التعليمية والتربوية والمهارية واكتشاف وصقل المواهب.