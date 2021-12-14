أكد المدير التنفيذي بنادي الشباب، طلال آل الشيخ، أن مستوى الفريق الأول لكرة القدم كان مميزًا قبل فترة التوقف الحالية، نافيًا في الوقت ذاته وجود أي خلافات بين الإدارة واللاعبين.

توقف المسابقات لم يكن في صالح الشباب:

وقال طلال آل الشيخ: “توقف المسابقات لفترة طويلة لم يكن في صالحنا، خاصة أن مستوى فريق الشباب كان متصاعدًا، ولكن إن شاء الله من خلال المعسكر الإعدادي والمباريات الودية أن تعدنا لمواجهة ضمك المقبلة”.

طلال آل الشيخ ينفي وجود خلافات:

وبشأن وجود خلافات بين الإدارة واللاعبين، علق طلال آل الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “لا طبعًا.. أمامكم العلاقة جيدة مع الجميع، لا يوجد أي أساس من الصحة لهذه الأنباء”.

وعلق المدير التنفيذي بنادي الشباب على موقف ألفريد ندياي قائلًا: “اللاعب كان مريضًا ويحتاج إلى الرحلة لفترة طويلة والآن في تعافى تمامًا، ويحتاج إلى مباريات أكثر لكي يعود”.

واختتم طلال آل الشيخ تصريحاته قائلًا: “لأن لدينا فريق بطل فكل المشاركات تعتبر أولوية لنادي الشباب، ونملك كل المؤهلات التي تمكننا من الفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونتمنى التوفيق”.

الليوث يواصل الاستعداد:

ويستعد الليوث لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، يوم 19 ديسمبر، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، قبل مباراته المقبلة ضد التعاون في الجولة الـ14، يوم 27 ديسمبر.